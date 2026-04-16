Трамп сделал репост ИИ-фото, где его обнимает Иисус

Трамп опубликовал в соцсетях ИИ-фото, на котором его обнимает Иисус
Donald J. Trump/X

Президент США Дональд Трамп сделал репост на своей странице в соцсети Truth Social ИИ-фотографии Иисуса, обнимающего его.

На изображении показано, как Трамп с закрытыми глазами соприкасается виском с Иисусом. При этом американский лидер стоит за микрофоном, а позади него развевается американский флаг. В оригинальном посте была подпись: «Бог, вероятно, разыгрывает свою козырную карту!» (в оригинале присутствует игра слов: Trump card — козырная карта, также звучит по-английски и фамилия американского президента — прим. ред). В своем репосте под картинкой президент США добавил следующее: «Леворадикальным психам это, скорее всего, не понравится, но мне кажется это милым !!!»

По мнению журналистов, этот пост является продолжением «конфликта» администрации президента США с Папой Римским, который ранее раскритиковал американские власти за военный конфликт в Иране и осудил их за «иллюзию всемогущества».

12 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он предстал в роли «целителя», от прикосновения которого появляется свет. Позднее этот пост удалили.

Ранее в Кремле отказались комментировать фотографию Трампа в образе Иисуса.

 
