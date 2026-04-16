Акула откусила туристу ногу во время медового месяца на Мальдивах

DM: на Мальдивах акула укусила туриста во время медового месяца

Мужчина пострадал во время медового месяца на Мальдивах. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач из Испании отправился на острова вместе с супругой сразу же после свадьбы. Там в составе группы туристов они зашли в воду недалеко от рыбоперерабатывающего завода, который выбрасывает отходы в водоем.

Во время купания на путешественника напала акула и укусила его. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, его в больницу отправили на вертолете. Несмотря на старания медиков, он все еще находится в тяжелом состоянии, мужчине ампутировали ногу.

При этом местным жителям известно, что там обитают акулы. Они нередко питаются отходами завода. К моменту, когда туристы прибыли на место, предприятие «не кормило» хищников уже около недели.

Не исключается, что акулы были слишком голодными. Также агрессию мог спровоцировать сам факт того, что туристы вели себя громко.

Ранее россиянам объяснили, как спастись при встрече с диким животным в лесу.