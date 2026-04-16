Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Акула откусила туристу ногу во время медового месяца на Мальдивах

DM: на Мальдивах акула укусила туриста во время медового месяца
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина пострадал во время медового месяца на Мальдивах. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач из Испании отправился на острова вместе с супругой сразу же после свадьбы. Там в составе группы туристов они зашли в воду недалеко от рыбоперерабатывающего завода, который выбрасывает отходы в водоем.

Во время купания на путешественника напала акула и укусила его. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, его в больницу отправили на вертолете. Несмотря на старания медиков, он все еще находится в тяжелом состоянии, мужчине ампутировали ногу.

При этом местным жителям известно, что там обитают акулы. Они нередко питаются отходами завода. К моменту, когда туристы прибыли на место, предприятие «не кормило» хищников уже около недели.

Не исключается, что акулы были слишком голодными. Также агрессию мог спровоцировать сам факт того, что туристы вели себя громко.

Ранее россиянам объяснили, как спастись при встрече с диким животным в лесу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!