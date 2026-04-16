Кинокритик назвал причину отказа Старшенбаум от съемок в России: «Не повезло найти себя»

Критик Голубчиков предложил Старшенбаум делать свечи после отказа от съемок в РФ
Кинокритик Александр Голубчиков в разговоре с «Газетой.Ru» предложил актрисе Анне Старшенбаум заняться производством свечей или чем-то другим после ее отказа от съемок в российских фильмах.

По словам эксперта в киноиндустрии, у Старшенбаум были «любопытные» проекты в карьере, но сама она была ими недовольна. Голубчиков предположил, что причиной послужила плохая работа агента.

«Скорее всего, она просто не смогла либо найти хорошего агента, который бы предлагал ей достойные роли, либо не смогла себя правильно показать продюсерам. Но у нее были интересные актерские работы в начале карьеры. По крайней мере, это были любопытные проекты – «Детям до 16», «Три мушкетера». Ну, не повезло найти себя. Можно поискать себя, например, в изготовлении свечей с запахом вагины, как это сделала Гвинет Пэлтроу. Не всем везет [в кино]. Она может попробовать себя за рубежом, но там ей придется играть каких-нибудь русских злодеек, как это обычно бывает с российскими актерами. Но кто знает, может быть, в этом она себя найдет», — заявил кинокритик.

В социальных сетях Анна Старшенбаум призналась, что больше не планирует сниматься в отечественном кино. По ее словам, за 15 лет карьеры она ни разу не была довольна работой. Также она отметила, что не может посоветовать близким ни один хороший российский фильм. Актриса допустила, что в будущем вернется к съемкам, но уже за границей. Сейчас она проживает в Таиланде.

