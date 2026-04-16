Киев накрыл черный дым: ВС России нанесли по Украине массированный удар

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, сообщили в Минобороны РФ. На Украине отмечают, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары. По данным военкоров, в Днепре поражен завод «Днепропресс» с цехами по сборке дронов, под удар также попал завод «Маяк» в Киевской области.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, в том числе по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, сообщается в официальной сводке Минобороны РФ. Ранее в соцсетях появились фотографии последствий ночного удара по Киеву и другим городам.

«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины», — сообщили в МО РФ.

Как уточнили в ведомстве, для удара использовались оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Кроме того, координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ходе удара на аэродроме Долгинцево в Кировоградской области якобы были уничтожены несколько истребителей F-16 и Mirage.

Издание «Страна» со ссылкой на данные ВСУ утверждает, что за сутки ВС РФ применили 44 ракеты, 31 из которых была сбита. Кроме того, было запущено 659 ударных БПЛА различных типов. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, а также падение обломков еще в 25 местах, пишет издание.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе удара были применены 700 БПЛА и 19 баллистических ракет.

Последствия ударов

Кадры последствия ночных ударов опубликовала «Страна.ua» — на них видно, что Киев заволокло густым черным дымом, клубы которого поднимаются из разных районов города.

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в рамках удара по Киеву и Днепру, предположительно, применялись баллистические ракеты с кассетными боеголовками. В Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Под массированный удар также попала Одесса.

В свою очередь спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что ВС РФ применили новую тактику для ударов по украинской территории.

По его словам, атака фактически длилась сутки — с семи утра одного дня до семи утра следующего.

Обычно РФ наносит комбинированные удары под утро, когда «Калибры» и баллистика летят почти одновременно. Однако на этот раз, отметил Игнат, крылатые ракеты были применены уже вечером. Таким образом, ВС РФ изменили не только период, но и время атаки.

По данным «Укрэнерго», из-за ударов по энергетике частично пропал свет в Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в ряде других регионов.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что в Днепре под удар попали цеха по сборке беспилотников для ВСУ.

По его данным, среди пораженных объектов — завод «Днепропресс», на территории которого ВСУ развернули производство беспилотников.

По информации военных Telegram-каналов, по предприятию ударили ракеты «Искандер-М/С-400». Также сообщается о ракетном ударе по заводу оборонной промышленности «Маяк» в районе Киева.