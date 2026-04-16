Боня расплакалась после ответа Кремля на ее видеообращение к Путину с критикой власти

Боня поблагодарила Пескова за реакцию на ее видеообращение к Путину

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое видео, сообщив со слезами на глазах, что ее обращение к президенту России Владимиру Путину «от лица народа» посмотрели в Кремле.

По словам Бони, реакция последовала лично от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить в первую очередь вас (подписчиков. — «Газета.Ru»), что вы не прошли мимо, а также Дмитрия Пескова. Он сказал, что по тем вопросам, которые я озвучила, ведутся работы», — сказала блогерша.

Боня заявила, что не могла не использовать свой голос. Она сообщила, что «предала бы свой русский дух», если бы не озвучила то, что лежало у нее «камнем на душе». Она объяснила свой посыл исключительно благими намерениями, отметив, что выступает только за то, чтобы «мы нашей великой страной жили свою лучшую жизнь».

14 апреля Виктория Боня записала видеообращение к Путину, заявив, что сделала это «от лица народа». Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета. Боня считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию». В связи с чем она предложила создать платформу, где россияне могли бы напрямую писать Путину.

По словам телеведущей, люди в России «сегодня очень страдают», а президенту «делают докладики, которые не соответствуют действительности». Она призвала «пробить стену», которая, по ее мнению, возникла между народом и президентом.

16 апреля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение Бони к Путину. Он отметил, что по затронутым в нем темам «уже ведется большая работа».

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
