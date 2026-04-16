Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег страны ЕС, производящие дроны для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры», — отметил депутат.

Он уточнил, что безответственная политика лидеров западноевропейских стран ставит под угрозу безопасность на всем европейском континенте.

