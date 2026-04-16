Европейский журналист выступил против отстранения российских спортсменов

Итальянский журналист Массимилиано Мартини выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, передает Sport24.

«Политика не должна влиять на спорт. Запреты и санкции против российских спортсменов по политическим причинам — это, на мой взгляд, неправильное решение», — сказал Мартини.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

