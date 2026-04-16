Лейбл рэпера Гуфа за год заработал полмиллиарда рублей на прощальном туре

Rusprofile: музыкальный лейбл Гуфа в 2025 году заработал 563 млн рублей
В 2025 году музыкальная компания рэпера Алексей Долматова, организовавшая прощальный тур артиста, заработала 563 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Музыкальный лейбл «Дома» в 2025 году выручил 563 млн рублей и получил чистую прибыль в размере 39 млн рублей. ООО «Дома» было зарегистрировано в конце декабря 2024 года. Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) принадлежит 75% доли в уставном капитале. Еще 25% — у Григория Крученкова. Компания занимается концертной деятельностью Гуфа, она проводила и прощальный тур артиста, который состоялся в 2025 году. Также лейбл работает в качестве подрядчика по организации концертов и гастролей других артистов», — рассказали в сервисе.

Рэперу Гуфу принадлежит еще одна компания, специализирующаяся на производстве одежды и аксессуаров. В прошлом году ООО «Люгэнг» выручила 47 млн рублей, прибыль составила 801 тысячу рублей, сообщили в Rusprofile.

Ранее сообщалось, что прибыль компании-продюсера Киркорова упала вдвое в 2025 году.

 
