Глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

Украина ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции (АЭС) и население Энергодара, ситуация крайне сложная. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Одна из линий атак (со стороны киевского режима - ред.) — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива (ЗАЭС - ред.) и жителей города», — сказал он.

14 апреля Лихачев заявил, что ночь на Запорожской АЭС выдалась непростой, обстрелы станции возобновились сразу после пасхального перемирия. В ночь на 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части региона.

Утром стало известно об отключении «Ферросплавной» линии питания, для обеспечения внутренних потребностей станции пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено.

Ранее на ЗАЭС заявили о самой высокой за три года интенсивности атак ВСУ.