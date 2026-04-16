Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

Лихачев: Киев хочет полностью деморализовать коллектив ЗАЭС и жителей Энергодара
AP

Украина ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции (АЭС) и население Энергодара, ситуация крайне сложная. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Одна из линий атак (со стороны киевского режима - ред.) — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива (ЗАЭС - ред.) и жителей города», — сказал он.

14 апреля Лихачев заявил, что ночь на Запорожской АЭС выдалась непростой, обстрелы станции возобновились сразу после пасхального перемирия. В ночь на 14 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части региона.

Утром стало известно об отключении «Ферросплавной» линии питания, для обеспечения внутренних потребностей станции пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Позднее питание ЗАЭС было восстановлено.

Ранее на ЗАЭС заявили о самой высокой за три года интенсивности атак ВСУ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
