Звезда «Слова пацана» об однотипных ролях: «Если что, пропаду как Макконахи»

Актер Слава Копейкин заявил в интервью Иды Галич, что не боится застрять в образе пацана.

Копейкин получил известность по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он также снимается в байопике про рэпера Басту, где исполнит. Галич отметила, что певец тоже по своей сути является «ростовским пацаном». Она поинтересовалась, боится ли актер застрять в этом образе на всю свою кинокарьеру.

«Бояться глупо. А что мне остается? Я работаю. Если что, потом как Макконахи на несколько лет пропаду и буду ждать, когда мне дадут роль интеллигента. Что-нибудь придумаю. Главное, работу свою качественно делать», — поделился артист.

По мнению Копейкина, киноиндустрия поймет, на что он способен, а на что — нет.

В марте Копейкин сообщил, что исполнит роль Басты в автобиографическом фильме рэпера. Артист рассказал, что познакомился с певцом после утверждения на проект. На первой встрече они обсудили организационные моменты и поговорили за жизнь.

«У нас было пару встреч, каких-то обсуждений для того, чтобы он мне рассказал и передал и дух того времени, и Ростова. Такое было», — заявил актер.

Ранее звезда «Слова пацана» похудел на 12 кг ради роли Басты.