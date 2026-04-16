Журналист Боуз: Зеленский предлагает защиту от Ирана, но не может оборонять Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает США «защиту» от Ирана, однако сам не может обеспечить обороноспособность Киева. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.

«Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, посмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия», — написал Боуз.

По его словам, такой сценарий стал не самой лучшей рекламой для «героя по найму», имея в виду Зеленского.

В ночь на четверг, как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», по Киеву и Днепру был нанесен массированный удар баллистическими ракетами и дронами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области этой ночью была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о новой тактике ударов ВС РФ.