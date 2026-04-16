Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает США «защиту» от Ирана, однако сам не может обеспечить обороноспособность Киева. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
«Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, посмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия», — написал Боуз.
По его словам, такой сценарий стал не самой лучшей рекламой для «героя по найму», имея в виду Зеленского.
В ночь на четверг, как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», по Киеву и Днепру был нанесен массированный удар баллистическими ракетами и дронами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области этой ночью была объявлена воздушная тревога.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее на Украине заявили о новой тактике ударов ВС РФ.