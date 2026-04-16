Два человека погибли во время атаки БПЛА на Кубань. Одна из них — девочка 14 лет

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое, в том числе девочка 14 лет

Украинские дроны в ночь на 16 апреля атаковали Краснодарский край. В Туапсе из-за удара погибли двое, в том числе девочка 14 лет. По предварительным данным, пострадали как минимум семь человек. В результате падения обломков беспилотников повреждено 24 частных и шесть многоквартирных жилых домов. В городе отменили занятия в школах. В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Что известно о массированном ударе — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 16 апреля украинские дроны атаковали города Краснодарского края. Как сообщал портал «Кубань 24», уведомления о беспилотной угрозе от РСЧС жители региона получили накануне, 15 апреля около 18:43. Через час глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил о включении сирен ракетной опасности.

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители около 1:00 мск сообщили о серии взрывов над Анапой, Туапсе и Геленджиком.

В общей сложности было зафиксировано 10 взрывов в разных частях черноморского побережья. Очевидцы рассказали о ярких вспышках и «мерзких звуках мопедов» в небе. Ограничения на взлет и посадку воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара.

Около 4:00 мск SHOT сообщил о взрывах над Сочи, местные жители рассказали о сирене воздушной опасности, слышной над всем побережьем. Было зафиксировано от пяти до семи взрывов над морем. Жители сообщили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу. В аэропорту Сочи также ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Погибшие и разрушения

В результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека, среди которых девочка 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, второй погибшей оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал Кондратьев.

К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помогли на месте.

По его словам, удар пришелся по жилым домам, также «обломки упали на территории предприятий в районе морского порта».

«В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу», — уточнил губернатор.

Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадала контактная сеть на железной дороге на станции Туапсе. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, на месте происшествия ведутся ремонтные работы.

В сочинском поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив навес и выбив окна в двухэтажном частном доме, никто не пострадал.

В детском саду в Дагомысе падение обломков повредило ограждение и оконные блоки — территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.

В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, начался пожар, который смогли оперативно потушить. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telergam сообщил, что 16 апреля занятия в школах и других образовательных учреждениях отменены.

«В детских садах города организованы дежурные группы», — написал Бойко.

Он сообщил, что объезжает наиболее пострадавшие от атаки беспилотников участки Туапсе. «Сейчас формируем рабочие группы для подомового обхода и оценки ущерба», — написал глава округа.

Как сообщило Минобороны России, за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме Краснодарского края и Черного моря, ударные БПЛА также были перехвачены над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями и Азовским морем.