Два человека погибли во время атаки БПЛА на Кубань. Одна из них — девочка 14 лет

В ночь на 16 апреля украинские дроны атаковали города Краснодарского края. Как сообщал портал «Кубань 24», уведомления о беспилотной угрозе от РСЧС жители региона получили накануне, 15 апреля около 18:43. Через час глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил о включении сирен ракетной опасности.
По данным Telegram-канала SHOT, местные жители около 1:00 мск сообщили о серии взрывов над Анапой, Туапсе и Геленджиком.
В общей сложности было зафиксировано 10 взрывов в разных частях черноморского побережья. Очевидцы рассказали о ярких вспышках и «мерзких звуках мопедов» в небе. Ограничения на взлет и посадку воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара.
Около 4:00 мск SHOT сообщил о взрывах над Сочи, местные жители рассказали о сирене воздушной опасности, слышной над всем побережьем. Было зафиксировано от пяти до семи взрывов над морем. Жители сообщили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу. В аэропорту Сочи также ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Погибшие и разрушения
В результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека, среди которых девочка 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
«Два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок — 14 летняя девочка, второй погибшей оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал Кондратьев.
К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помогли на месте.
По его словам, удар пришелся по жилым домам, также «обломки упали на территории предприятий в районе морского порта».
«В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу», — уточнил губернатор.
Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадала контактная сеть на железной дороге на станции Туапсе. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, на месте происшествия ведутся ремонтные работы.
В сочинском поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив навес и выбив окна в двухэтажном частном доме, никто не пострадал.
В детском саду в Дагомысе падение обломков повредило ограждение и оконные блоки — территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.
В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, начался пожар, который смогли оперативно потушить. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telergam сообщил, что 16 апреля занятия в школах и других образовательных учреждениях отменены.
«В детских садах города организованы дежурные группы», — написал Бойко.
Он сообщил, что объезжает наиболее пострадавшие от атаки беспилотников участки Туапсе. «Сейчас формируем рабочие группы для подомового обхода и оценки ущерба», — написал глава округа.
Как сообщило Минобороны России, за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме Краснодарского края и Черного моря, ударные БПЛА также были перехвачены над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями и Азовским морем.