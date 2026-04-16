Кубу назвали препятствием для США

Посол Марсан Агилера: Куба стала препятствием для доминирования США
Куба стала препятствием для доминирования США в регионе. Об этом заявил посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера в интервью руководителю новостной службы RT India Рунджун Шарме.

«Куба является препятствием для США на пути установления господства в нашем регионе. Они также сказали, что не могут допустить в Западном полушарии существование какой-либо социалистической страны», — сказал он.

Посол отметил, что основная проблема заключается в том, что США не могут принять, что кубинский народ имеет право самостоятельно определять политическую и экономическую систему в своей стране.

Марсан Агилера также указал, что в стремлении к господству во всем мире США пытаются силой захватить природные ресурсы других стран.

15 апреля газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники сообщила о проведении Пентагоном секретной подготовки к возможной военной операции на Кубе. Отмечается, что старт ей будет дан сразу, как только американский президент отдаст приказ об интервенции.

Американский лидер неоднократно предсказывал крах властей Кубы и заявлял, что США хотят ускорить смену режима на острове. 28 марта на форуме в Майами он открыто заявил, что Куба станет следующей целью США после Ирана.

Ранее Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
