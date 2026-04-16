Иришка Чики-Пики сделала пластику

Блогерша Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина – настоящее имя) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала блефаропластику.

«Поправила веки. Не знаю. Сейчас еще дня три будет опухоль нарастать, а потом спадать. Потом посмотрим, что дальше будет проходить, когда синяки спадут», — поделилась блогерша.

Ильина попросила поклонниц держать за нее кулачки. Она надеется, что после операции и восстановления у нее пошире приоткроются глаза.

Блогерша Иришка Чики-Пики приобрела подписчиков из-за дружбы с фрик-блогером Олегом Монголом. Весь их контент имеет пометку 18+, так как герои часто выпивают, матерятся и проч. Кроме того, Чики-Пики делится со своими подписчиками кулинарными мастер-классами.

В декабре 2023 года Иришка Чики-Пики призналась, что сразу же приняла предложение комика и артиста Александра Реввы о съемках в клипе «Алкоголичка».

По словам Ильиной, она не выпивала с Реввой на съемках, а только после работы. Блогерша подчеркнула, что ей больше всего запомнились именно посиделки со звездами клипа после работы.

