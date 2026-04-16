Сибирскому борцу с коррупцией дали 4 года за крышевание подпольных казино

В Новосибирске экс-главу отдела по борьбе с коррупцией МВД осудили за коррупцию
Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Новосибирске экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) городского УМВД Андрей Хомин приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 16,5 млн рублей. Об этом сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Помимо реального срока и крупного штрафа, осужденному на шесть лет запретили работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с функциями представителя власти. Кроме того, суд лишил его специального звания подполковника полиции.

Хомина признали виновным по трем статьям УК РФ — в получении взятки (ч. 6 ст. 290 и п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание за эти преступления — 15 лет колонии.

По версии следствия, Хомин вместе с коллегами обеспечивал прикрытие сети подпольных казино в Новосибирске. Местные СМИ назвали это дело «Сибирским Лас-Вегасом». В ходе следствия экс-полицейский, задержанный в 2024 году, полностью признал свою вину и выразил готовность к сотрудничеству — в частности, дал показания на бывших коллег. В результате его судили отдельно, и приговор оказался значительно мягче возможного.

У Хомина изъяли 14 автомобилей и 15 объектов недвижимости, которые он, по данным обвинения, приобрел на коррупционные доходы и частично оформил на своих близких.

Ранее российским коррупционерам призвали навечно закрыть путь на госслужбу.

 
Теперь вы знаете
Заболел — лишился прав. Какие лекарства нельзя пить за рулем
