«Самое сокровенное»: в СПЧ выступили против доступа полиции к телефонам россиян

Если полиции предоставят полный доступ к данным смартфонов и личной переписке россиян, то это станет нарушением конституционных прав человека, а также создаст огромное поле для злоупотреблений, считает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с НСН она назвала эту инициативу опасной, отметив, что ее в конечном итоге можно будет использовать против любого человека.

«Если законодатели допустят, что в нынешних условиях, когда много мошенников, идет военный конфликт, можно так поступить, это может обернуться против кого угодно. В том числе против самих законодателей и их родственников, – считает Меркачева. – Какой-нибудь полицейский в определенный момент может задержать человека и, пользуясь правом, взять телефон и прочитать все, что пожелает. Поле для злоупотреблений огромно».

В пример она привела ситуации, когда предприниматель пожелает получить данные о конкуренте или супруг захочет прочитать переписку жены – в обоих случаях они смогут обратиться в полицию и за определенную плату потребовать проверки смартфонов. Это может создать опасные прецеденты, предупредила член СПЧ, подчеркнув, что личная переписка охраняется правом на частную жизнь – это прописано в Конституции.

Сегодня все люди активно пользуются гаджетами, в них хранится не только переписка, но и заметки, множество личных данных, дневников. Это «сокровенные» материалы, которые пользователи защищают паролями – нельзя допустить, чтобы полицейские могли их свободно читать, убеждена эксперт. Она подчеркнула, что это причинит огромный ущерб людям, несопоставимый с пользой от введения такой меры.

«Полицейский сможет увидеть все, что угодно. В том числе фотографии, переписку. На мой взгляд, категорически нельзя такого допускать», – подчеркнула Меркачева.

Напомним, накануне генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что считает необходимым тщательно проработать идею о расширении доступа правоохранительных органов к базе идентификаторов устройств россиян. По его словам, внесудебный доступ к данным о мобильных устройствах россиян значительно упростит оперативно-разыскную деятельность – например, в части розыска лиц, которые скрываются от следствия или суда, а также без вести пропавших.

Адвокат ранее предупредил, что полиция не имеет права проверять телефоны россиян на улицах и в метро.