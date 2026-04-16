«Если вы это смотрите, меня уже нет». Летчик-военкор мог покончить с собой из-за подозрений в дискредитации армии

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик Алексей Земцов мог покончить с собой на фоне подозрений в дискредитации ВС РФ и личных проблем. Об этом сообщил известный военный блогер Борис Рожин (Colonelcassad).
«Офицер, воевал на ударном вертолета Ка-52. Судя по предсмертным видео, причиной суицида стала драма в личных отношениях плюс конфликт на службе», — написал Рожин.
В настоящее время подписчиками канала «Воевода вещает» являются 166 тысяч человек. Ранее в канале были опубликованы его видеобращения, в котором он жаловался на давление со стороны военного руководства.
«Предсмертные» видео
Накануне Земцов в своем канале «Воевода вещает» выложил обращение, где говорится: «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет». Он заявил, что планирует совершить самоубийство из-за обвинений в дискредитации ВС РФ.
По словам военного, давление на него началось после поста в канале «Повернутые на войне», администратором которого он был ранее. В той публикации говорилось о принуждении летчиков к занятиям строевой подготовкой после боевых вылетов. По словам блогера, за этот пост его вызвали к замполиту, отстранили от полетов и угрожали уволить, а позже перевели в другую часть.
Блогер жаловался и на проблемы в личной жизни, сообщив, что осенью 2025 он вернулся из командировки и узнал об измене супруги. Земцов рассказал, что вывез любовника жены в лес и избил его, за что военного поместили в СИЗО по подозрению в угрозе убийством. Весной этого года он благодаря помощи высокопоставленного военного смог выйти из изолятора. За него тогда также заступились известные военкоры и военные, включая генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и командира отряда спецназа «Ахмат» Аида.
В апреле у «Воеводы» возник новый конфликт с начальством: он показал в канале некачественную каску одного из военнослужащих мотострелкового подразделения. На следующий день Земцову пришлось извиняться и опровергать свои слова. Он утверждает, что на него надавили и заставили показать качественную экипировку. После извинений он смог вернуться в авиацию.
Однако, по словам военного, вскоре на его командующего оказали давление следователи, которые «попытались напугать» его «повышением должностных полномочий». Командир «испугался» и решил отправить Земцова в СИЗО, обвинив в «дискредитации армии РФ». По словам блогера, это произошло по просьбе вышестоящего начальника, которого раздражал его канал. Летчик утверждает, что ему ранее предлагали уволиться по состоянию здоровья, но он продолжал службу.
«Жить с позором, с дискредитацией российской армии я не собираюсь», — заявил Земцов.
Он также обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с ростовским военно-следственным управлением и со старшим лейтенантом, который якобы обманным путем выбивал из него показания. Блогер показал папку с «чувствительной информацией», добавил, что его канал — единственное, что он нажил за жизнь, и попросил передать администрирование блогеру Кириллу Федорову.
«Спасибо. Живите честно. Только так мы победим», — говорится в последнем сообщении «Воеводы».
Жив или мертв?
Официального подтверждения каких-либо данных из обращения Земцова на данный момент нет. Нет также подтверждений информации о суициде. Известно лишь, что после публикаций Земцов перестал выходить на связь.
Блогер Кирилл Федоров в Telegram отметил, что Земцов уже высказывал мысли о суициде, и тогда его удалось отговорить. Федоров выразил надежду, что публикация была способом громко заявить о своей позиции, и на самом деле офицер не привел задуманное в исполнение.
Журналистка Анастасия Кашеварова на фоне происходящего вспомнила, как вместе с товарищами добивалась освобождения Земцова из СИЗО.
«С чего ты решил, что ты имеешь право опустить руки? Что можешь не только лишить себя жизни, но и обнулить все наши старания. Дурак ты, Леха», — написала она в своем Telegram-канале.
В свою очередь военблогер Владислав Угольный заявил, что уголовное дело в отношении Земцова якобы связано с более «интересными вещами», чем избиение любовника жены. Кроме того, заявил Угольный, высока вероятность того, что «Воевода» на самом деле жив.
«Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен», — написал канал «Повернутые на войне», который «Воевода» раньше администрировал.
Mash утверждает, что блогера ищут уже 11 часов после публикации его сообщений. А Telegram-канал SHOT заявил, что блогер жив:
«Покончить с собой автору канала «Воевода вещает» не дали близкие, которые находились с ним на связи. Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал».
Кто такой Воевода
Земцову 30 лет, он родился в Армавире Краснодарского края, окончил Краснодарское военное высшее авиационное училище летчиков.
До канала «Воевода Вещает» (запущен осенью 2023 года) он был администратором канала «Повернутые на войне».
Блогер участвовал в специальной военной операции, в качестве летчика отражал наступление украинских войск. Земцов признался, что каждый свой отпуск он проводил в штурмовых частях, сражаясь на земле.