«Если вы это смотрите, меня уже нет». Летчик-военкор мог покончить с собой из-за подозрений в дискредитации армии

SHOT: военблогер и летчик Земцов не покончил с собой, а сбежал из части

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик Алексей Земцов, мог покончить с собой на фоне обвинений в дискредитации ВС РФ и личных проблем, сообщил военблогер Борис Рожин. Накануне Земцов опубликовал предсмертные видео, в которых заявил, что не может жить с позором, и связал происходящее с давлением военного руководства. Официального подтверждения данных о его смерти нет. Некоторые его коллеги надеются, что он жив. Канал SHOT утверждает, что суицида не было, а Земцов самовольно покинул часть и теперь его ищут.

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик Алексей Земцов мог покончить с собой на фоне подозрений в дискредитации ВС РФ и личных проблем. Об этом сообщил известный военный блогер Борис Рожин (Colonelcassad).

«Офицер, воевал на ударном вертолета Ка-52. Судя по предсмертным видео, причиной суицида стала драма в личных отношениях плюс конфликт на службе», — написал Рожин.

В настоящее время подписчиками канала «Воевода вещает» являются 166 тысяч человек. Ранее в канале были опубликованы его видеобращения, в котором он жаловался на давление со стороны военного руководства.

«Предсмертные» видео

Накануне Земцов в своем канале «Воевода вещает» выложил обращение, где говорится: «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет». Он заявил, что планирует совершить самоубийство из-за обвинений в дискредитации ВС РФ.

По словам военного, давление на него началось после поста в канале «Повернутые на войне», администратором которого он был ранее. В той публикации говорилось о принуждении летчиков к занятиям строевой подготовкой после боевых вылетов . По словам блогера, за этот пост его вызвали к замполиту, отстранили от полетов и угрожали уволить, а позже перевели в другую часть.

Блогер жаловался и на проблемы в личной жизни, сообщив, что осенью 2025 он вернулся из командировки и узнал об измене супруги. Земцов рассказал, что вывез любовника жены в лес и избил его, за что военного поместили в СИЗО по подозрению в угрозе убийством. Весной этого года он благодаря помощи высокопоставленного военного смог выйти из изолятора. За него тогда также заступились известные военкоры и военные, включая генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и командира отряда спецназа «Ахмат» Аида.

В апреле у «Воеводы» возник новый конфликт с начальством: он показал в канале некачественную каску одного из военнослужащих мотострелкового подразделения. На следующий день Земцову пришлось извиняться и опровергать свои слова. Он утверждает, что на него надавили и заставили показать качественную экипировку. После извинений он смог вернуться в авиацию.

Однако, по словам военного, вскоре на его командующего оказали давление следователи, которые «попытались напугать» его «повышением должностных полномочий». Командир «испугался» и решил отправить Земцова в СИЗО, обвинив в «дискредитации армии РФ». По словам блогера, это произошло по просьбе вышестоящего начальника, которого раздражал его канал . Летчик утверждает, что ему ранее предлагали уволиться по состоянию здоровья, но он продолжал службу.

«Жить с позором, с дискредитацией российской армии я не собираюсь», — заявил Земцов.

Он также обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с ростовским военно-следственным управлением и со старшим лейтенантом, который якобы обманным путем выбивал из него показания . Блогер показал папку с «чувствительной информацией», добавил, что его канал — единственное, что он нажил за жизнь, и попросил передать администрирование блогеру Кириллу Федорову.

«Спасибо. Живите честно. Только так мы победим», — говорится в последнем сообщении «Воеводы».

Жив или мертв?

Официального подтверждения каких-либо данных из обращения Земцова на данный момент нет. Нет также подтверждений информации о суициде. Известно лишь, что после публикаций Земцов перестал выходить на связь.

Блогер Кирилл Федоров в Telegram отметил, что Земцов уже высказывал мысли о суициде, и тогда его удалось отговорить. Федоров выразил надежду, что публикация была способом громко заявить о своей позиции, и на самом деле офицер не привел задуманное в исполнение.

Журналистка Анастасия Кашеварова на фоне происходящего вспомнила, как вместе с товарищами добивалась освобождения Земцова из СИЗО.

«С чего ты решил, что ты имеешь право опустить руки? Что можешь не только лишить себя жизни, но и обнулить все наши старания. Дурак ты, Леха», — написала она в своем Telegram-канале.

В свою очередь военблогер Владислав Угольный заявил, что уголовное дело в отношении Земцова якобы связано с более «интересными вещами», чем избиение любовника жены. Кроме того, заявил Угольный, высока вероятность того, что «Воевода» на самом деле жив.

«Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен», — написал канал «Повернутые на войне», который «Воевода» раньше администрировал.

Mash утверждает, что блогера ищут уже 11 часов после публикации его сообщений. А Telegram-канал SHOT заявил, что блогер жив:

«Покончить с собой автору канала «Воевода вещает» не дали близкие, которые находились с ним на связи. Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал».

Кто такой Воевода

Земцову 30 лет, он родился в Армавире Краснодарского края, окончил Краснодарское военное высшее авиационное училище летчиков.

До канала «Воевода Вещает» (запущен осенью 2023 года) он был администратором канала «Повернутые на войне».

Блогер участвовал в специальной военной операции, в качестве летчика отражал наступление украинских войск. Земцов признался, что каждый свой отпуск он проводил в штурмовых частях, сражаясь на земле.