Военный эксперт пояснил, как могут применять электромагнитные бомбы на Украине

Электромагнитные бомбы при взрыве выделяют электромагнитный испульс, который выводит из строя электронику противника в определенном радиусе. У России есть такое оружие, однако его применение не должно быть расточительным. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Бомбы такие есть. Есть боеголовки. При взрыве таких бомб выделяется электромагнитный импульс. Он может вырубать всю электронику, какая есть у противника в зоне в радиусе этого взрыва. Будем ли мы применять, насколько это нам выгодно с точки зрения цены? Есть такое негласное правило. Цель должна быть дороже, чем применяемое по ней оружие. Электромагнитные импульсы, электромагнитные снаряды, бомбы можно применять там, где это соответствует этому правилу. Я не уверен, что на один или два беспилотника это может подействовать. Другое дело, если будет лететь рой беспилотников. Тогда можно применять какую-нибудь ракету ПВО, чтобы она взорвалась в этом рое, чтобы все беспилотники одновременно были нивелированы», — сказал эксперт.

По словам Литовкина, «электромагнитной бомбой» может быть не в строгом смысле бомба. Ею может оказаться и боеголовка ракеты систем ПВО.

«Это может быть боеголовка баллистической ракеты, гиперзвуковой ракеты», — пояснил он.

До этого военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что характер войны в ближайшем будущем может кардинально измениться из-за появления электромагнитных боеприпасов.

Ранее в Госдуме назвали «основную задачу» ВС РФ в зоне СВО.