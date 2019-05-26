Тысячи израильтян вышли протестовать против наделения Нетаньяху иммунитетом

Тысячи жителей Израиля в воскресенье, 26 мая, вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против предоставления премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета. Об этом сообщает «Би-би-си».

По имеющейся информации, протестующие опасаются, что иммунитет позволит Нетаньяху уйти от наказания за коррупционные преступления.

Отмечается, что мероприятие было организовано израильской оппозицией. По их данным, в акции протеста участвовали десятки тысяч человек. Данных полиции о числе участников нет.

Ранее Bloomberg рассказал о «подарке» Путина Нетаньяху.