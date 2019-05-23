Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова проинформировала о том, что в столичном регионе 23 мая ожидаются кратковременных дожди и местами грозы с градом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, к региону приблизилась зона холодного фронта, на севере Московской области уже наблюдаются эти погодные явления.

«…к 14.00 эта зона приблизится к границам Москвы, и у нас пройдут дожди, не исключены грозы и местами град», — сказала Позднякова.

Она добавила, что Москва будет находиться в зоне дождей примерно с 15.00 до 20.00.

Ранее москвичам пообещали резкое похолодание.