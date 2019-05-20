Порошенко переехал из администрации президента

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность». Об этом он написал в твиттере.

«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.

Он также отметил, что встретился с «хорошими друзьями Украины» — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Ранее стало известно, что сразу после вступления на пост президента Украины в 2014 году Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера.