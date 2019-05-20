Чего стеснялся Ким Чен Ын перед первой встречей с Трампом, узнали корейские СМИ

Бывший помощник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина рассказал изданию Kyunghyang, из-за чего нервничал лидер КНДР Ким Чен Ын перед первым саммитом с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года. Об этом пишет The Korea Times.

По словам Так Хен-Мина, северокорейский лидер признался Мун Чжэ Ину, что переживает из-за того, что недостаточно хорошо владеет английский языком. Ким Чен Ын поделился переживанием с Мун Чжэ Ином во время межкорейского саммита на границе между севером и югом 27 апреля, говорится в материале.

Северокорейский лидер добавил, что он говорит по-немецки лучше чем, на английском языке.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ захотел провести «откровенные переговоры» с Ким Чен Ыном.