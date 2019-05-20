Трамп передал послание Зеленскому

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru»
Reuters

Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, в письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.

«Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — сказал Перри.

Об этом глава американского минэнерго сказал 20 мая после инаугурации Зеленского в Верховной раде.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за событиями на Украине.