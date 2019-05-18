«Это фейк»: штаб Зеленского о проекте роспуска Рады

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Ирина Победоносцева, пресс-секретарь избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что распространенный некоторыми СМИ проект указа о роспуске Верховной рады является фейком. Об этом сообщает «Громадське».

Она отметила, что идентичное фото документа появилось 18 апреля в фейсбуке Андрея Портнова, главы администрации президента времен Виктора Януковича. Портнов тогда сопроводил публикацию подписью, что указ о досрочном роспуске Рады должен выглядеть «примерно так».

Ранее в штабе Зеленского уточняли планы президента по роспуску Рады.