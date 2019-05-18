В ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации РФ
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила о неприемлемости отсутствия российской делегации в ассамблее и неуплату членских взносов с ее стороны, передает ТАСС.
По ее словам, страны-члены ПАСЕ должны совместно работать для исправления сложившейся ситуации.
«Мы приняли к сведению желание КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) добиться участия всех стран-участниц в июньской сессии ассамблеи», — заявила Паскье.
Она выразила надежду на то, что Россия предпримет необходимые шаги для того, чтобы это стало возможным.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение СЕ по России торжеством справедливости.