Матвиенко назвала решение СЕ по России торжеством справедливости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что говорить о возвращении России в ПАСЕ еще рано, но решение Комитета министров Совета Европы - важный шаг в этом направлении, передает «Российская газета».

Комитет министров Совета Европы заявил, что все государства-члены Совета Европы должны иметь «равные права при участии в заседаниях Комитета министров СЕ и работе Парламентской ассамблеи». Главы МИД высказали пожелание, чтобы все члены Совета Европы, включая Россию, приняли участие в июньском заседании ПАСЕ.

«Это важное, хорошее, коллективное решение высокого органа Совета Европы о необходимости обеспечения равных условий участия всех делегаций как в КМСЕ, так и в ПАСЕ», — сказала она.

Глава Совфеда особо подчеркнула, что отказ от работы в ПАСЕ был вынужденным шагом Москвы, при этом российские парламенатрии всегда были готовы вернуться при условии равного отношения ко всем национальным делегациям.