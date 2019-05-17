В Госдуме ответили на отставку «неинтересного» Климкина

В Госдуме выразили одобрение заявлением об отставке главы МИД Украины Павла Климкина и заявили, что он не оставил никакого следа в политике, передает RT.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он отметил, что Климкин — совершенно неинтересный человек, никак не обозначил себя ярким политиком и был «подрупором Порошенко».

Он также отметил, что намерение Климкина принять участие в парламентских выборах возможно только в партии Порошенко.

Ранее сообщалось, что министр направит свое заявление в Раду после инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.