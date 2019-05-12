Завершено голосование на президентских выборах в Литве

Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК.

По имеющимся данным, в 20.00 порядка 2 тыс. избирательных участков были закрыты.

Отмечается, что на пост президента Литвы претендуют девять кандидатов. Кроме того, в этот же день в стране проводился референдум о разрешении двойного гражданства и 15%-ом уменьшении количества парламентских депутатов.

Правом голоса в республике обладают 2,472 млн граждан.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Литве превысила 56%.