Трамп считает уместным просить генпрокурора расследовать Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы «целесообразно» поговорить с генпрокурором Уильямом Барром о начале расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.
«Было бы уместно поговорить с ним, но я еще этого не сделал», — сказал Трамп.
По его словам, подобная просьба может привести к «очень большой ситуации».
Он также добавил, что речь идет о расследовании против Байдена и его сына Хантера.
Ранее сообщалось, что в сенате США хотят расследовать «украинский заговор» адвоката Трампа Рудольфа Джулиани против Байдена.