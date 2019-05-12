Трамп считает уместным просить генпрокурора расследовать Байдена

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Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы «целесообразно» поговорить с генпрокурором Уильямом Барром о начале расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

«Было бы уместно поговорить с ним, но я еще этого не сделал», — сказал Трамп.

По его словам, подобная просьба может привести к «очень большой ситуации».

Он также добавил, что речь идет о расследовании против Байдена и его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что в сенате США хотят расследовать «украинский заговор» адвоката Трампа Рудольфа Джулиани против Байдена.