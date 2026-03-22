Семейная пара избила подростка в томском бассейне

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Томске Следственный комитет организовал проверку по факту избиения подростка семейной парой в бассейне «Звездный». Об этом сообщает СУ СК по Томской области.

По данным портала NGS70, подросток сидел на скамейке и делал уроки, когда в тамбур зашли женщина, мужчина и двое детей. Женщина грубо толкнула мальчика и потребовала освободить место. Получив отказ, муж женщины схватил ребенка за шею, поднял и бросил через лавку на пол, при этом оскорбляя.

Охрана разняла их, но позже женщина снова подошла к мальчику: наступила на ногу, выхватила наушник и швырнула его об пол. Мать увела сына из здания. Дома у подростка обнаружили кровоподтеки на шее, мальчик жаловался на головную боль. По словам женщины, в полиции ее заявление оставили без внимания. СК начал проверку по статьям о побоях, повреждении имущества и халатности.

Ранее в Курске бабушка избила кастрюлей 16-летнего внука.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
