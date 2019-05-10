Порошенко высказался об инаугурации Зеленского

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского, которую примет Рада. Об этом сообщила администрация главы государства в фейсбуке.

Как сказано в заявлении, Порошенко уважительно относится к выбору украинцев и парламента страны.

«Для него [Порошенко] приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — уточнили в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня.

Однако сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.