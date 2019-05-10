Порошенко высказался об инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского, которую примет Рада. Об этом сообщила администрация главы государства в фейсбуке.
Как сказано в заявлении, Порошенко уважительно относится к выбору украинцев и парламента страны.
«Для него [Порошенко] приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — уточнили в сообщении.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня.
Однако сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.