10 миллионов подписей за импичмент Трампа получил конгресс

Конгрессу США передали несколько петиций, в которых собраны 10 миллионов подписей в пользу того, что американский президент Дональд Трамп достоин импичмента, передает американский телеканал NBC News.

Подписи были собраны под руководством активистов MoveOn и переданы члену палаты представителей Рашиде Тлаиб (штат Мичиган). Она внесла законопроект на рассмотрение судебного комитета о запуске процедуры импичмента против Трампа.

Дискуссия об импичменте Трампа среди демократов возобновилась после завершения расследования «российского дела» специального прокурора Роберта Мюллера. По итогам Мюллера выяснилось, что Трамп и его предвыборный штаб не сговаривались с Россией. Кроме того, предметом спора послужил пункт о препятствованию правосудию со стороны президента США. Мюллер не обвинял Трампа, но и не оправдал. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что препятствия правосудию в ходе расследования не было, однако некоторые демократы с этим не согласны.