Русскоговорящий советник Зеленского рассказал о вреде закона об украинском языке

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш раскритиковал закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой , передает ТАСС.

По его словам, этот закон является «кнутом», который может иметь обратное действие.

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заявил Юраш.

Он пояснил, что силовые методы, напротив, замедляют процесс украинизации.

При этом Юраш отметил, что сам является русскоговорящим и вырос в соответствующей среде.

Ранее известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку.