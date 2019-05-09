Русскоговорящий советник Зеленского рассказал о вреде закона об украинском языке
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш раскритиковал закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой , передает ТАСС.
По его словам, этот закон является «кнутом», который может иметь обратное действие.
«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заявил Юраш.
Он пояснил, что силовые методы, напротив, замедляют процесс украинизации.
При этом Юраш отметил, что сам является русскоговорящим и вырос в соответствующей среде.
Ранее известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку.