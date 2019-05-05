В Раде нашли общее между русскими и украинцами

На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, у русских и украинцев общая культура, вера и язык.

«Эта граница никуда не денется, и дай бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась», — отметил Шуфрич.

Однако, считает Шуфрич, длина этой границы может уменьшиться только за счет украинских территорий.

Ранее сообщалось, что Шуфрич посчитал, сколько украинцев покинули страну.

Также Шуфрич заявил, что власти, которые заставляют граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважают своих граждан.