Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США «продал» экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА «Новости».
Вечер был организован Всемирным боксерским советом для реабилитации спортсменов во всем мире.
Кличко заявил, что те, кто добился успеха в жизни, должны помогать людям.
«И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу «ушла» за $50 тысяч», — заявил он.
Ранее стало известно, что Виталий Кличко посетит Вашингтон и выступит на торжественном мероприятии, посвященном памяти сенатора Джона Маккейна.