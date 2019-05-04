Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

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Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США «продал» экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА «Новости».

Вечер был организован Всемирным боксерским советом для реабилитации спортсменов во всем мире.

Кличко заявил, что те, кто добился успеха в жизни, должны помогать людям.

«И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу «ушла» за $50 тысяч», — заявил он.

Ранее стало известно, что Виталий Кличко посетит Вашингтон и выступит на торжественном мероприятии, посвященном памяти сенатора Джона Маккейна.