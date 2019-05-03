Стало известно, сколько длился разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, сколько длился разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает Reuters.

По ее словам, разговор занял более часа.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин поговорили по телефону.