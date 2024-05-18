Во Франции рассказали об отчаянном шаге Киева

Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения. Об этом сообщает издание País.

В публикации отмечается, что проблемы с поиском свежих войск является результатом усталости и ослабления морального духа украинцев. Это вынуждает Киев активизировать непопулярную кампанию по набору войск, подчеркивает издание.

До этого Министерство обороны Украины признало сбой приложения для регистрации военнообязанных «Резерв+».

Сбой произошел вскоре после запуска приложения, которое было приурочено к вступлению в силу нового закона о мобилизации на Украине. Сообщается, что сбой связан с большим количеством желающих зарегистрироваться — несколько сотен тысяч.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее кабмин Украины продлил отсрочку от призыва сотрудникам железной дороги.