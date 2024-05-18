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Айза пожаловалась, что не может отдалиться от Гуфа и Анохина

Блогер Айза призналась, что ей необходима сепарация от бывших супругов

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aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Айза на шоу психолога Марка Бартона пожаловалась, что не может отдалиться от бывших мужей — рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и бизнесмена Дмитрия Анохина.

«Да, мои мужья до сих пор думают, что я принадлежу им! Дима не может перестать меня обнимать, Леша говорит, что любит меня и вернет. Они как будто бы нас приворожили. Я постоянно шучу, что мы будем втроем в доме престарелых, если кто-то доживет. Мне очень нужна сепарация от них. Но им как будто бы все равно на детей без меня. Леше уж точно», — пожаловалась Айза.

Психолог посоветовал ей выстроить личные границы и общаться с экс-супругами исключительно на тему общих детей: от Гуфа Айза родила сына Сами, а от Анохина — Элвиса. Бартон считает, что блогеру следует перевести отношения из разряда романтических в разряд родительских. По его мнению, если Айза общается с бывшими не на тему детей, значит она уже отодвигает свои границы в сторону романтики.

Айза была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным с 2015 по 2020 год. В 2016-м у них родился сын Элвис. Бизнесвумен развелась со вторым мужем в 2020 году. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты.

Ранее Айза рассказала, что бывший супруг Анохин однажды поднял на нее руку.

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