Число пострадавших при обстреле Скадовска в Херсонской области выросло

Число пострадавших в результате обстрела города Скадовска в Херсонской области выросло до 15. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава региона.

Согласно сообщению ведомства, одному человеку помощь была оказана на месте, а 14 пострадавших доставили в Скадовскую больницу. Из них 10-ти пациентам медицинская помощь оказывается амбулаторно, а четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Утром 18 мая в Херсонской области объявили авиационную опасность. Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале попросил местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

В администрации Херсонской области сообщали, что в результате ракетного обстрела в Скадовске был разрушен частный жилой дом.

12 мая Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Скадовск в Херсонской области. По его словам, несколько человек пострадали.

Ранее ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов на левобережье Днепра.