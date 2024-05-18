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Помощники Трампа готовят крупнейшую депортацию мигрантов из США

WSJ: помощники Трампа готовят крупнейшую депортацию в США 20 млн мигрантов

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Jay Paul/Reuters

Советники и сторонники Дональда Трампа, ставшего фаворитом среди республиканцев на выдвижение в президенты, составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Таким образом хотят превратить антиммиграционную риторику Трампа в политику и достижение готовности в первый же день президентства остановить поток мигрантов через южную границу США, свернуть существующую иммиграционную программу и создать основу для крупнейшей массовой депортации в истории Соединенных Штатов, утверждают собеседники издания.

В публикации отмечается, что для достижения данных целей хотят ускорить слушания по предоставлению убежища, а также заставить страны по всему миру как можно больше принимать своих депортированных граждан.

До этого бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за того, что в страну не приезжают мигранты из «хороших» государств.

Он пояснил, что к «хорошим» государствам относятся Дания и Швейцария. То же касается Норвегии.

Ранее Трамп заявил, что может депортировать из США принца Гарри в случае переизбрания.

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