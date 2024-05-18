«Попа как трамвай»: Лера Кудрявцева рассказала о способе быстро поправиться

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала, как набрала три килограмма за три дня.

«Круассан с чаем, булочка с маслом, мороженое и так по кругу несколько дней. А потом бац — и попа как трамвай», — написала она.

Телеведущая в шутку порадовалась моде на оверсайз, позволяющей скрывать набранные килограммы.

Накануне Кудрявцева усомнилась в оправданности существования ремейков популярных фильмов.

Кудрявцева объяснила, что не видит смысла в новом «Буратино», так как есть «потрясающий фильм» из ее детства. Также ей непонятно, зачем снимать российскую версию турецкого популярного сериала «Постучись в мою дверь», если «все уже посмотрели» турецкую. Телеведущая отметила, что высказывается «без наезда». Но она хочет понять, «в чем смысл».

Ранее участница «Новой Фабрики звезд» обиделась на Жукова из-за сравнения с конкуренткой.