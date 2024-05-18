Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Попа как трамвай»: Лера Кудрявцева рассказала о способе быстро поправиться

Телеведущая Кудрявцева набрала три килограмма за три дня на булочках и круассанах

close
100%
«Лера Кудрявцева»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала, как набрала три килограмма за три дня.

«Круассан с чаем, булочка с маслом, мороженое и так по кругу несколько дней. А потом бац — и попа как трамвай», — написала она.

Телеведущая в шутку порадовалась моде на оверсайз, позволяющей скрывать набранные килограммы.

Накануне Кудрявцева усомнилась в оправданности существования ремейков популярных фильмов.

Кудрявцева объяснила, что не видит смысла в новом «Буратино», так как есть «потрясающий фильм» из ее детства. Также ей непонятно, зачем снимать российскую версию турецкого популярного сериала «Постучись в мою дверь», если «все уже посмотрели» турецкую. Телеведущая отметила, что высказывается «без наезда». Но она хочет понять, «в чем смысл».

Ранее участница «Новой Фабрики звезд» обиделась на Жукова из-за сравнения с конкуренткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами