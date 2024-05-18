Адвокаты игрока «Спартака» Промеса ответили на вопрос о судьбе своего подзащитного

Пресс-служба юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, которая представляет интересы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, сделала официальное заявление по будущему своего клиента, передает Sport24.

«Власти ОАЭ рассмотрели запрос Нидерландов об экстрадиции. Окончательное решение по запросу еще не принято. Независимый судья в Дубае все равно примет решение по запросу Нидерландов об экстрадиции», — говорится в заявлении.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что хочет видеть Промеса в тюрьме.