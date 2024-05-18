Украинцам за границей повестки пришлют по электронной почте

Проживающим за границей украинцам будут присылать повестки по электронной почте. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Приложение «Резерв+», которое позволяет обновить данные военнообязанных, обещает, что повестки будут присылать по электронной почте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обновлении данных через приложение, если выбрать опцию «Я проживаю за границей», стоит приписка, что таким гражданам повестка может прийти на е-mail.

До этого сообщалось, что приложение министерства обороны Украины «Резерв+» создали на основе украинского же приложения для школьников и их родителей «Мрия». В строках кода «Резерва+» украинские программисты нашли указания на то, что «войти в «Мрiю» можно используя отпечаток пальца или сканирование лица», а также строки о подаче домашних заданий, пропущенных занятиях, оценках и уведомлении родителей о том, что их дети находятся в укрытии. До этого МО Украины признало сбой приложения для регистрации военнобязанных «Резерв+».

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.