Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцам за границей повестки пришлют по электронной почте

Проживающим за границей украинцам будут присылать повестки по электронной почте

close
100%
Reuters

Проживающим за границей украинцам будут присылать повестки по электронной почте. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Приложение «Резерв+», которое позволяет обновить данные военнообязанных, обещает, что повестки будут присылать по электронной почте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обновлении данных через приложение, если выбрать опцию «Я проживаю за границей», стоит приписка, что таким гражданам повестка может прийти на е-mail.

До этого сообщалось, что приложение министерства обороны Украины «Резерв+» создали на основе украинского же приложения для школьников и их родителей «Мрия». В строках кода «Резерва+» украинские программисты нашли указания на то, что «войти в «Мрiю» можно используя отпечаток пальца или сканирование лица», а также строки о подаче домашних заданий, пропущенных занятиях, оценках и уведомлении родителей о том, что их дети находятся в укрытии. До этого МО Украины признало сбой приложения для регистрации военнобязанных «Резерв+».

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами