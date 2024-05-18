Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о посещении позиций бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске и Купянске Харьковской области. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что передал военнослужащим снаряжение, которое было закуплено на деньги из бюджета украинской столицы.

«92-й бригаде передал 50 БПЛА, приобретенных за счет бюджета», – написал Кличко. Также, по словам политика, на Харьковское направление была передана автотехника, на которую Киев потратил 97 млн ​​грн.

18 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские власти лишили жителей Харьковской области права самой выбирать свою судьбу. Он отметил, что будущее Харьковской области – это счастливые люди, которые должны сами определять свой вектор развития.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, таким образом нарушив движение военных составов с техникой и личным составом в Харьковской области. В результате движение поездов удалось остановить минимум на сутки, подчеркнул Лебедев.

Ранее отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео.