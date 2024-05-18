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Наталья Подольская вспомнила, как Слава подарила ей концертный наряд на «Фабрике звезд»

Певица Наталья Подольская призналась, что благодарна Славе за подаренную одежду

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Сергей Виноградов

Певица Наталья Подольская в интервью The Voice вспомнила, как певица Слава подарила ей костюм на шоу «Фабрика звезд».

«Славу я обожаю. Знаю ее много лет, с начала своей карьеры, скажем так. Я с ней познакомилась на «Фабрике». У нас был общий номер — «Попутчица». Слава принесла мне свои личные вещи. Это была крутая белая куртка с бахромой, дико модная. И нереальные белые ботфорты, тоже все в бахроме. Не знаю, сколько все это стоило», — рассказала Подольская.

Артистка призналась, что на тот момент не могла себе позволить красивые наряды, так как у нее совсем не было денег. Она добавила, что именно на «Фабрике» Слава открылась ей как добрый и порядочный человек. При этом Подольская отметила, что не может похвастаться крепкой дружбой с коллегой, однако они со Славой всегда рады видеть друг друга.

Ранее Мерил Стрип рассказала, почему прощалась с карьерой в 39 лет.

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