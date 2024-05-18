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В Британии назвали ошибкой высылку из страны военного атташе России

Экс-атташе Британии в РФ счел ошибкой высылку российского коллеги из Лондона

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Frank Augstein/AP

Отставной капитан Королевских ВМС Великобритании Джон Форман назвал ошибкой решение Лондона выслать из королевства российского военного атташе Максима Еловика. Об этом он написал в авторской статье для The Spectator.

По мнению Формана, хотя высокопоставленные британские министры и заявляли, что высылка российского атташе поможет сдержать «безрассудную и опасную деятельность» в Европе, это является ошибкой, которая ограничит способность Великобритании понимать состояние российских вооруженных сил, а также ослабит британское посольство в Москве, которое, по его словам, и без того находится в трудном положении. Он подчеркнул, что информационные технологии не смогут заменить человека.

Форман отметил, что после высылки из Москвы британского военного атташе Адриана Когхилла ослабленные каналы связи между военными двух стран сузились еще сильнее, и возможность для их восстановления остается под вопросом.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.

До этого депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий вокруг Алексея Навального.

16 мая в министерство иностранных дел России вызвали представителя посольства Великобритании в связи с высылкой из Лондона российского атташе.

Ранее в посольстве РФ высказались об ограничительных мерах Британии против РФ.

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