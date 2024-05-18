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Юлия Меньшова стала ведущей нового шоу после пяти лет перерыва на ТВ

Телеведущая Меньшова будет вести именное шоу на «Домашнем»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В середине июня 2024 года телеведущая и актриса Юлия Меньшова вернется на экраны в новом шоу на телеканале «Домашний». Об этом сообщает kp.ru.

Передача «Сама Меньшова» будет первым проектом Меньшовой после пяти лет перерыва на ТВ, когда она по собственному желанию ушла из программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

У Меньшовой есть одноименный канал с интервью на YouTube с 2,39 млн подписчиков. На «Домашнем» покажут архивные записи интервью телеведущей и актрисы с ее героями и новые беседы, которые не публиковали в сети. Передача будет выходить с 8 июня.

Кроме работы над шоу, Меньшова работает доцентом кафедры актерского мастерства ВГИКа и занята в антрепризных спектаклях.

Накануне Меньшова высмеяла в Telegram-канале слухи, что ушла из социальных сетей.

«Искусство заголовка. Ку-ку! Я здесь! Как ни в чем не бывало», — написала актриса.

Ранее продюсер Максим Фадеев опубликовал фото с новым составом группы Serebro.

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