«Динамо» выразило желание подписать контракт с Джикией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что у клуба есть желание подписать контракт с игроком московского «Спартака» Георгием Джикией, передает «РБ Спорт».

«Понятное дело, что у нас есть желание подписать его. Он очень качественный футболист, способный объединить команду. А остальное вы знаете, это профессиональный футбол, наполовину спорт, наполовину бизнес», — сказал Гаджиев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Джикии.