Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша планирует укрепить восточные границы страны

Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы Польши

close
100%
Michal Kosc/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Варшава решила инвестировать 10 млрд злотых ($2,5 млрд) в безопасность страны, прежде всего в восточную границу.

Туск добавил, что данная инициатива является «большим проектом по строительству безопасной границы» под кодовым названием «Щит Востока». Подобное должно сделать границу непроходимой для потенциального противника, подчеркнул польский премьер.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.

По его словам, военный перешел границу. Задержание якобы дезертира подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. «В отношении него ведутся дальнейшие действия», — заключили в погранштабе.

Ранее Туск рассказал, сколько ЕС нужно денег, чтобы обеспечить свою безопасность

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами