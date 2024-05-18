Польша планирует укрепить восточные границы страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Варшава решила инвестировать 10 млрд злотых ($2,5 млрд) в безопасность страны, прежде всего в восточную границу.

Туск добавил, что данная инициатива является «большим проектом по строительству безопасной границы» под кодовым названием «Щит Востока». Подобное должно сделать границу непроходимой для потенциального противника, подчеркнул польский премьер.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.

По его словам, военный перешел границу. Задержание якобы дезертира подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. «В отношении него ведутся дальнейшие действия», — заключили в погранштабе.

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