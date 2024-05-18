В сеть попали кадры принудительной мобилизации в Харькове

В сеть попали кадры силового увода военнобязанного сотрудниками украинского ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата на Украине). Их приводит «Страна.ua».

На кадрах видно, что мужчина сопротивляется, однако его под руки затаскивают в автомобиль с черными номерами двое сотрудников ТЦК. При этом трое человек, включая женщину, пытались помешать военкомам.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.